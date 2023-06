Jennifer Aniston si mostra con un ciuffo argenteo e diventa subito la paladina dei capelli grigi. Nelle scorse ore l’attrice ha pubblicato sul suo profilo Instagram un video il cui intento era quello di promuovere un nuovo prodotto per la cura dei capelli, appunto, della sua linea di cosmetici ma l’attenzione del pubblico si è concentrata tutta sulla sua chioma. Nel breve filmato infatti, la diva di Hollywood ha i capelli morbidamente raccolti e proprio sopra la sua fronte si vede un ciuffo grigio. Cosa del tutto normale per una donna di 54 anni, ma considerata purtroppo ancora un tabù, tanto più in questa società che, con filtri e ritocchini, ci impone modelli e stereotipi di eterna bellezza artificiali e irrealistici.

“I tuoi capelli grigi sono bellissimi, ti fanno risaltare gli occhi”, si legge tra i tanti commenti al suo post. E ancora: “Grazie per aver spianato la strada al grigio”, “Amo il tuo mostrare la bellezza al naturale”, “Ottimo lavoro l’aver sdoganato i capelli grigi”. Non è mancato, però, chi ha frenato gli entusiasmi instillando il dubbio: non è che a renderli grigi è un effetto ottico dato dalle luci? Forse che siano solo di un biondo cenere molto chiaro?