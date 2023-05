Da Serena Williams a Tobey McGuire fino a – udite udite – Leonardo DiCaprio. Una schiera di divi di Hollywood è arrivata in Sardegna, più precisamente in Costa Smeralda, per un matrimonio vip blindatissimo. Non ci sono infatti certezze sull’identità degli sposi ma i quotidiani sardi sostengono che si tratti di Presenti poi anche l’uomo più ricco del mondo secondo Forbes, ovvero Bernard Arnault, patron di Lvmh, il fondatore di AirBnb Joe Gebbia, figlio di David Nahmad, mercante d’arte di fama mondiale il cui patrimonio è stimato intorno ai 3 miliardi di dollari, e della top model Madison Headrick. Secondo quanto si apprende, la star del tennis, Serena Williams, è stata paparazzata mentre atterrava con il suo jet privato a Porto Cervo, mentre DiCaprio si sarebbe presentato accompagnato dal suo migliore amico, il collega Tobey McGuire. Presenti poi anche l’uomo più ricco del mondo secondo Forbes, ovvero Bernard Arnault, patron di Lvmh, il fondatore di AirBnb Joe Gebbia, e la dj e producer Peggy Gou. Le nozze da mille e una notte si sono tenute nel massimo riserbo, nella località di Monte Moro, al riparo da occhi indiscreti.