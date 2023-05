Robert De Niro e Al Pacino, vicini nell’immenso talento e anche nella paternità in tarda età. Se il primo ha annunciato di essere diventato padre a 79 anni, il secondo lo diventerà presto e di anni ne ha 83. La mamma è Noor Alfallah, 29 anni, ex di Mick Jagger e produttrice cinematografica ma anche influencer. Alfallah sarebbe all’ottavo mese di gravidanza. Al Pacino ha tre figli, Julie Marie avuta da Jan Tarrant e i gemelli Anton e Olivia avuti da Beverly D’Angelo. Mai sposato, l’attore ha avuto diversi amori, anche famosi, Madonna e Diane Keaton per fare due nomi non certo a caso. “Ho avuto una vita sentimentale movimentata, molte donne mi hanno dato un grande amore negli anni in cui ero preso soprattutto dalla carriera. Mi capita a volte di pensare a loro”, ha detto Al Pacino in una intervista di qualche tempo fa. Ora è felice con Noor Alfallah e la differenza d’età non sembra essere un problema.