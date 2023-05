“Livin’ my best life“. Lazza vive la vita che sognava, e posta le sue “scorribande” sui social. Scorribande che prevedono un jet privato. In una serie di scatti, il rapper re dello streaming, mostra il giorni passati tra Napoli, dove è stato ospite alla serata di Gigi D’Alessio e Montecarlo, dove in spiaggia assieme a Fedez (è un mucchio di altra gente) ha presentato la bibita Boem.

Spostamenti in jet. E tra tanti commenti di apprezzamento, non mancano quelli che vanno in una direzione totalmente diversa: “Incredibile come 40 minuti di canzoni possono svoltarti la vita“, scrive un utente. “Se sono fatte bene ne bastano 15”. E un altro commentatore: “E la gente muore di fame e non arriva a fine mese, che bella l’Italia”. Il rapper risponde: “E io cosa c’entro?“. A dire il vero Lazza non ha risposto proprio a tutti gli haters ma va detto che il rapper ha un modo di usare i social molto attivo: difficilmente si lascia scappare l’occasione di rispondere a chi lo critica.