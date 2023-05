Giancarlo Magalli e Michele Guardì per trent’anni hanno condotto insieme la fortunata trasmissione I Fatti Vostri. Ma come sempre accade prima o poi arriva il momento di passare il testimone. Passaggio di consegne avvenuto nel 2021 a favore di Salvo Sottile. Per un lungo periodo Magalli si era ritirato dalle scene a causa di un linfoma alla milza e solo recentemente è tornato sul piccolo schermo come ospite di Verissimo per raccontare i mesi difficili. Oggi, invece, sui social si mostra più agguerrito che mai.

E proprio su Facebook il conduttore si scaglia contro Guardì con un post polemico: “Michele Guardì è stato ospite in parecchi programmi ultimamente, soprattutto a promuovere il suo libro, e non mi ha MAI nominato. Trenta anni di Fatti Vostri non meritano una menzione da parte sua. Cita solo quelli che non ci sono più, come Castagna e Frizzi, ma se per essere citati da lui bisogna morire mi va bene così”. Poi continua e rivolge l’attenzione all’attuale conduttore di Fatti Vostri: “Forse non vuole scontentare Salvo, che da qualche tempo ha iniziato una strana campagna nei miei confronti dicendo che lui ora raddoppia i miei ascolti di un tempo, dimenticando che ora lui ha Fiorello ad aiutarlo ed io avevo il Covid a danneggiarmi e (niente pubblico, niente orchestra, niente ospiti in studio, niente trucco e sartoria, ecc. ) e comunque il 7/10% che fa lui ora non è il doppio del 6/9% che facevo io. Ma pazienza. Io sono comunque felice. E vivo”. E tra chi lo ha sostenuto e chi ha considerato la polemica inutile, la reazione degli utenti è stata immediata.