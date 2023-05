Vince sempre e comunque Max Verstappen. L’olandese con la Red Bull conquista anche il Gran premio di Monaco e certifica il suo dominio sulla Formula 1. La pioggia, tanto invocata da chi sperava in qualche stravolgimento, è arrivata al 52esimo giro a rompere la monotonia di una gara fino a qualche momento noiosa, come spesso accade d’altronde a Montecarlo. Alla fine però non è cambiato nulla: Verstappen è rimasto davanti a tutti, uno strepitoso Fernando Alonso ha difeso la sua seconda posizione nonostante l’Aston Martin l’abbia obbligato a una doppia sosta. Anzi, l’unica che è riuscita a uscire danneggiata è la Ferrari: i pit stop per il cambio gomme di Charles Leclerc e Carlos Sainz sono arrivati un giro troppo tardi, per di più con lo spagnolo costretto ad attendere dietro al suo compagno di squadra. Alla fine hanno chiuso in sesta e ottava posizione. Sul podio ci va Esteban Ocon con l’Alpine, davanti alle due Mercedes di Lewis Hamilton e George Russell. Tre le due rosse l’altra Alpine del francese Pierre Gasly.

Verstappen ha tenuto la testa della gara al via del Gp di Monaco, davanti ad Alonso e Ocon. I primi tre alla prima curva sono arrivati nello stesso ordine anche al traguardo. A testimonianza che neanche alla pioggia alla fine, esclusa l’emozione per la girandola di pit stop, sia riuscita a rendere granché divertente il gran premio sulle strade strette del principato. Dopo il via però erano messe bene anche le Ferrari: quarta quella di Sainz, sesta l’altra rossa di Leclerc, con in mezzo Hamilton. A metà gara Leclerc poteva addirittura sperare nel podio: era terzo, alle spalle di Verstappen e Alonso, perché aveva ritardato il pit stop. Al giro 45 però ha dovuto cambiare le gomme, ormai al limiti per via del degrado. Avrebbe fatto meglio a rischiare, col senno di poi: 7-8 giri più tardi ha cominciato a piovere.

Al giro 56 è cominciata la girandola di pit stop per montare le intermedie. Tra i primi, però, le due Ferrari sono state le più lente a rientrare ai box: ne hanno approfittato le due Mercedes, che così si sono ritrovate in quarta e quinta posizione. Hamilton nel finale ha provato anche ad attaccare Ocon per prendersi il podio, senza successo. Di fatto, nonostante la pioggia, nelle prime posizioni non si è visto nemmeno un sorpasso per tutti i 78 giri. Alla fine festeggia Verstappen, sempre più leader, ma anche Alonso, che rosicchia punti a Sergio Perez, partito ultimo e impossibilitato a tentare una rimonta su un circuito del genere. Una classifica sempre più triste per la Ferrari, con Sainz e Leclerc ora in settima e ottava posizione.

