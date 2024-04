Denver cala il tris a Los Angeles contro i Lakers. Nella terza partita di playoff di Nba, tra le due squadre, i Nuggets – campioni in carica – dominano e battono 115-112 i Lakers di Lebron James. È l’undicesima volta di fila che Denver vince lo scontro diretto con i gialloviola salendo 3-0 nella serie di primo turno playoff.

Brilla, ancora una volta, Jokic, trascinatore indiscusso sfiorando la tripla doppia con 24 punti, 15 rimbalzi e 9 assist. Ma non solo il serbo. Nella notte di Los Angeles, pesano anche le doppie doppie di Aron Gordon, autore di 29 punti e 15 rimbalzi, e Michael Porter Jr. con 20 punti e 10 rimbalzi. I Lakers, ora, sono ad un passo dall’eliminazione. Non bastano per i gialloviola i 33 punti e i 15 rimbalzi di Anthony Davis. E nemmeno i 26 punti e 9 assist di Lebron.

A Cleveland, invece, riaprono i giochi gli Orlando Magic che travolgono i Cavaliers 121-83. Protagonista l’italoamericano Paolo Banchero con una doppia doppia da 31 punti e 14 rimbalzi. Brilla però anche Jalen Suggs con 24 punti. Mentre, per Cleveland, non bastano i 15 punti di Jarrett Allen e i 13 di Donovan Mitchell. Magic accorcia e porta la serie sull’1-2.

Nella terza sfida, Philadelphia 76ers rialza la testa e batte in gara 3 i New York Knicks vincendo 125-114. Stella indiscussa per i Sixers Joel Embiid che con i suoi 50 punti riapre la serie contro i Knicks che però ancora conducono la serie per 2 a 1. Bene anche, per i Sixers, Tyrese Maxey con 25 punti. Mentre, per New York, il migliore è stato Jalen Brunson.