Un record sensazionale, fattuale ma che non verrà omologato. Lo ha stabilito il fuoriclasse giapponese di salto con gli sci Ryoyu Kobayashi che ha sfidato la forza di gravità in un evento organizzato da Red Bull, suo sponsor. L’atleta si è lanciato da un trampolino sulla pista islandese di Hlidarfjall, vicino ad Akureyri, volando per 291 metri. Ha così sfiorato quello che era l’obiettivo principe, cioè infrangere il muro dei 300 metri. Le immagini catturate dal drone che lo ha seguito mostrano l’incredibile performance del giapponese, che però non essendo stata ottenuta in una competizione ufficiale internazionale non verrà omologata come record del mondo.

Video Instagram/RedBull