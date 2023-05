La preparazione al Gran Premio di Barcellona per la Ferrari rappresenta il momento per “analizzare le nostre forze, le nostre debolezze, mettere insieme tutte le competenze“. Lo ha dichiarato il team principal del Cavallino Frédéric Vasseur, che ha parlato alla stampa in un incontro online che anticipa il weekend del Gran premio di Spagna: qui la scuderia di Maranello dovrà necessariamente ottenere un risultato che possa invertire le sorti della stagione, dopo i problemi nel Gp di Montecarlo. Infatti, durante le qualifiche di sabato 27 maggio il team non ha avvertito Charles Leclerc dell’arrivo di Lando Norris, all’altezza del tunnel. Un errore che ha provocato la sanzione per “impeding”e la conseguente penalità di tre posizioni sulla griglia di partenza: “Abbiamo commesso degli errori, ma nessun disastro”, ha commentato Vasseur. “Quello che è accaduto sarebbe stato frustrante per chiunque, figuriamoci per chi, come Leclerc, correva a casa sua”, ha dichiarato il francese.

“Ma è in questi casi che dobbiamo tenere la testa alta. La stagione è ancora lunga. Dobbiamo ripartire a Barcellona sperando di fare un grande fine settimana”, ha affermato Vasseur a Sky. La prestazione dei piloti della Rossa non ha deluso poi così tanto il team principal, che si è detto “soddisfatto di essere stati in lizza per lottare per la pole”. Inoltre, ha parlato dei miglioramenti necessari alla Ferrari per stare al passo delle altri: dall’inizio della stagione, in troppe occasioni, la scuderia di Maranello si è dimostrata inferiore alla Red Bull, ma anche alla Mercedes e alla Aston Martin. A Barcellona, secondo Vasseur, è possibile un “margine di miglioramento in termini di prestazione, d’altra parte sarebbe un errore durante la stagione cambiare del tutto quella che è la base”. “Spero faremo un passo avanti a Barcellona, ma non sarà la fine dello sviluppo dell’auto in termini di aggiornamenti. Oggi stiamo lavorando per sviluppare l’area delle sospensioni”, ha aggiunto.

Infatti, il francese si è anche espresso riguardo dei possibili cambiamenti, che non saranno visibili probabilmente già da questo fine settimana in Spagna, ma verranno attuati probabilmente a partire dai prossimi Gran Premi. Ha menzionato l’arrivo di una nuova sospensione anteriore, ma “visto che a Montecarlo, per la sua atipicità, non è stato possibile chiarire dove ci troviamo, contiamo di vederlo al Montmelò. Il nostro potenziale sarà più chiaro”. “Di certo ci aspettiamo di poter essere sempre o quasi in lotta per la pole. E non appena avremo messo a punto un po’ di soluzioni per i problemi che abbiamo avuto finora, partendo davanti, punteremo anche alla vittoria”, ha concluso il gran capo di Maranello.