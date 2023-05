“Un delinquente”. Così il presidente della Coldiretti, Ettore Prandini, ha definito il vice presidente della Commissione europea e commissario europeo per il clima e il Green Deal, Frans Timmermans. Intervenendo alla scuola di formazione politica della Lega, Prandini ha in particolare detto a proposito di Timmermans che “molti lo conoscono o hanno analizzato quelle che sono le sue proposte più recenti; ecco io penso, e non mi vergogno a dirlo, che si tratta di un commissario che dovrebbe essere definito non soltanto un delinquente ma… e mi prendo tutta la responsabilità di quello che sto dicendo”.

Secondo il presidente della Coldiretti, “dietro alla logica della sostenibilità Timmermans sta demolendo il sistema produttivo europeo. L’Europa è il continente più sostenibile a livello globale, l’Italia è il Paese più sostenibile, parlo della filiera agroalimentare, che ci sia. E la strumentalizzazione che questo signore sta mettendo in campo è che gli allevamenti vanno chiusi. Ma quali? L’indice a livello mondiale è al 14% per le emissioni, e in Italia siamo al 5%, cioè più bassi di tutti; dovremmo essere portati come esempio e invece c’è qualcuno che ci viene a spiegare che è meglio il cibo sintetico“.