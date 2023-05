Troppo spesso si pubblicano sui social contenuti che riguardano i propri figli senza pensare alle conseguenze. E quello che è accaduto all’influencer Amanda Reardon ne è la prova. La mamma australiana, infatti, ha pubblicato su Instagram un reel di Sierra, 9 mesi, addormentata a pancia all’aria sul pavimento della sala da pranzo. Con la frase: “Ecco dove ho trovato mia figlia addormentata“. Il video aveva l’obiettivo di divertire. Obiettivo nemmeno lontanamente raggiunto. Subito, sotto la clip, sono apparsi commenti di indignazione da parte delle altre mamme che hanno scritto: “Per quanto tempo l’hai lasciata sola, così piccola, per ‘trovarla’?”; “trovata??? Come hai fatto a TROVARE tua figlia?” e ancora “è normale? Ho due bambini e nessuno dei due si è mai addormentato per caso in posti strani”. Amanda ha risposto utilizzando la carta dell’ironia: “Prendevo il sole sul mio yacht“.

