di Leonardo Botta

Ieri un improvviso nubifragio si è scatenato a pochi chilometri da casa mia, nel comune di Forino (AV). In tre ore (dall’una alle quattro di pomeriggio) ottanta millimetri d’acqua si sono rovesciati sul comune avellinese: circa il doppio di quanto piove mediamente nell’intero mese di maggio in questa zona.

L’evento si è rivelato del tutto inatteso: nessuna previsione di allerta meteo (né rossa, né arancione, né gialla) era stata diramata dalla Protezione Civile campana (talvolta succede anche questo, i modelli previsionali non sono una scienza esatta).

Purtroppo un uomo di 45 anni, Michele, è stato sorpreso dalla piena nel proprio castagneto, mentre cercava di recuperare la propria auto per allontanarsi: non ha fatto in tempo. L’hanno ritrovato poche ore dopo, privo di vita; gli sia lieve la terra.

Mentre leggevo la terribile notizia, pensavo a come cambia anche il lessico relativo a certi fenomeni: da piccolo studiavo il vocabolo “acquazzone” con la maestra, per imparare le parole con la doppia zeta. Quando ero più grande, commentavamo nel nostro dialetto qualche “‘ncasata d’acqua” che ci costringeva a interrompere le nostre partitelle pomeridiane per strada. Oggi gli esperti, in ogni emergenza idrogeologica contano il numero di “bombe d’acqua” verificatesi (una ventina una settimana fa solo in Emilia Romagna); sembrano bollettini di guerra, ma non si capisce in questa guerra meteorologica chi sia l’aggressore. Non credo Madre Natura.

Il blog Sostenitore ospita i post scritti dai lettori che hanno deciso di contribuire alla crescita de ilfattoquotidiano.it, sottoscrivendo l’offerta Sostenitore e diventando così parte attiva della nostra community. Tra i post inviati, Peter Gomez e la redazione selezioneranno e pubblicheranno quelli più interessanti. Questo blog nasce da un’idea dei lettori, continuate a renderlo il vostro spazio. Diventare Sostenitore significa anche metterci la faccia, la firma o l’impegno: aderisci alle nostre campagne, pensate perché tu abbia un ruolo attivo! Se vuoi partecipare, al prezzo di “un cappuccino alla settimana” potrai anche seguire in diretta streaming la riunione di redazione del giovedì – mandandoci in tempo reale suggerimenti, notizie e idee – e accedere al Forum riservato dove discutere e interagire con la redazione. Scopri tutti i vantaggi!