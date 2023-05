Assente dai social e dalle copertine delle riviste. Ma anche dal piccolo schermo. Le sue ultime apparizioni risalgono a novembre scorso nel programma Belve di Francesca Fagnani e a quando fu paparazzata con il nuovo compagno Daniele Radini Tedeschi. Stiamo parlando di Nina Moric che per sette mesi sembrava sparita nel nulla ma nelle ultime ore è riapparsa su Instagram con una serie di Stories che hanno messo i fan in agitazione.

La modella croata è infatti ricoverata in ospedale. Ignare sono le cause e le condizioni di salute di Nina, per questo bisognerà attendere ulteriori spiegazioni. Adesso si è limitata a mostrarsi a letto con una flebo al braccio: “A volte i miracoli sono persone buone con cuori gentili. Grazie“, scrive in una story. In un’altra pubblicazione, invece, fa presupporre ad un problema di salute e ad un possibile intervento: “Anche nell’ora più buia della nostra vita, un po’ di fede fa molta strada. Il corpo potrebbe provare dolore oggi, ma domani sarà un giorno migliore”.