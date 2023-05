“Sono stato in ospedale perché ho avuto un crollo, un crollo importante. Avevo la pressione molto bassa, i battiti del cuore accelerati. Sono stato male, però era tutto legato ad una grande delusione, una cosa che non sto qui a parlarne. Ve lo racconterò a tempo debito e nel momento giusto perché è una cosa talmente brutta e ingiustificabile….a volte l’essere umano per i soldi farebbe qualsiasi cosa. Anche delle cose che tu non penseresti mai. Quando ve lo racconterò rimarrete scioccati…”. Con queste parole Federico Lauri, meglio conosciuto con il nome d’arte di Federico Fashion Style, ha parlato su Instagram di quanto gli è accaduto nei giorni scorsi, quando è stato ricoverato in ospedale a Roma per quello che lui definisce “un crollo”. Fortunatamente, nel giro di 24 ore il parrucchiere dei vip è stato dimesso ed è potuto tornare ai suoi impegni.

Non si conoscono i dettagli di quanto successo ma, come lui stesso ha lasciato intendere rispondendo alle domande dei fan, pare che la causa principale sia stata il forte stress: “Posso accettare tutto, ma alcune accuse gravi e inaccettabili, solo a scopo di soli, non riesco proprio ad affrontarle – ha spiegato -. Vi prometto che a tempo debito vi racconterò tutto e lì rimarrete scioccati”.Per poi concludere: “Dietro ad un telefono c’è anche un cuore. Il 90 per cento sono leoni da tastiera, ma sono sicuro che molto di voi hanno anche un grande cuore. So che avete già capito tutto, non c’è bisogno che vi dica perché sono stato ricoverato un giorno intero”. L’ipotesi avanzata dai fan è che possa riguardare la travagliata separazione della moglie Letizia Porcu.