Proseguono non-stop le operazioni per drenare l’acqua dai canali di Ravenna e indirizzarla verso i corsi d’acqua artificiali per consentire il deflusso verso il mare. Qui siamo nella zona nord della città. Sono in azione diverse idrovore, tra cui due portate dai vigili del fuoco della provincia di Bolzano. Si tratta idrovore da 12.000 litri al secondo.