A quattro giorni dal dall’aggressione da parte di un lupo di un cagnolino in un paesino abruzzese, arriva la notizia che mercoledì mattina, in pieno giorno, nell’allevamento Statale del Cavallo Lipizzano del Centro ricerca Ingegneria e Trasformazioni Agroalimentari di Montelibretti, alle porte di Roma, quattro puledri Lipizzani sono stati attaccati e uccisi da alcuni lupi. Il personale dell’allevamento è intervenuto, ha fatto sapere il Crea con un comunicato, e ha messo in fuga due esemplari di lupi, mentre un terzo si era già allontanato. Un puledro di appena due mesi, Rubina, è stato sbranato, mentre altri tre sono collassati a causa dell’attacco. È la prima volta che l’allevamento del Crea dei Cavalli Lipizzani è oggetto di un attacco da predatori.