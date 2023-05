Ha il carapace con placche pronunciate e la coda lunga con creste come i dinosauri, e figura nell’elenco delle specie mortali o invalidanti, perché è in grado di amputare un dito con un morso. Stiamo parlando della tartaruga azzannatrice e proprio uno di questi pericolosi esemplari è stato recuperato dall’etologo Andrea Lunerti a Capena, alla periferia di Roma. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e gli uomini della forestale di Sant’Oreste: ad accorgersi dell’animale è stato un cittadino, che si è insospettito per i movimenti insolitamente agili per una tartaruga.

“Ho provato a prenderla – ha raccontato l’uomo al Corriere – e mi si è scagliata contro, allora ho preso un secchio e con le scarpe l’ho fatta entrare e catturata, poi ho chiamato i soccorsi”. Si tratta di una specie particolare di tartarughe d’acqua dolce che, nonostante le dimensioni ridotte, è considerata molto pericolosa per l’incolumità pubblica, tanto che in Italia ne è vietata la vendita e la detenzione. La tartaruga azzannatrice è un animale comune nel Nord America, ma ultimamente si sta diffondendo anche in Europa.