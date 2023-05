A Forlì, il giorno dopo l’alluvione che ha colpito l’Emilia-Romagna, le persone sono scese in strada per spalare il fango rimasto dalle esondazioni che hanno coinvolto la città. La situazione è “critica malgrado la tregua meteo. Ci sono allagamenti dovuti agli straripamenti dei canali emiliano-romagnoli e di alcuni scoli cittadini. Martedì notte è stato drammatico con i nostri tre fiumi che hanno raggiunto, in contemporanea, il livello massimo di piena della loro storia. La furia enorme ha travolto tutto e tutti: alcuni nostri quartieri sono sommersi da metri d’acqua” ha detto il sindaco Gian Luca Zattini al Corriere della Sera.