Diverse zone del centro urbano di Lugo, in provincia di Ravenna, sono allagate. Il centro ha iniziato ad allagarsi nella serata di ieri per le esondazioni dei fiumi Senio e Santerno. “Chi si può portare ai piani alti ricordi di avere con sé cibo, acqua, eventuali medicine e il cellulare con il caricabatterie. Chi vive al piano terra deve lasciare l’abitazione e, se non ha alternative, andare al Pala Sabin in via Sabin 50”, informa il Comune. Nel video, le auto che “guadano” le strade diventati fiumi.