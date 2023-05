“I sardi sono una razza da studiare”. Valeria Marini antropologa per un giorno. Durante La vita in diretta la 56enne soubrette romana, ma di origine sarda, ha sorpreso un po’ tutti delineando una sorta di nuova scoperta della vita nel mediterraneo: la razza sarda. “L’invecchiamento è qualcosa che viene dalla testa”, ha spiegato in studio Valeriona. “Al di là della genetica si sa che i sardi li stanno studiando perché è una razza longeva”. Panico in studio. Il primo ad andare sopra la voce della Marini è il comico Francesco Paolantoni anche lui in versione antropologo che la corregge: “Una specie…”. E lei: “Ho sbagliato”. A quel punto è Alberto Matano a metterci la pezza: “È una regione dove studiano il DNA (degli abitanti, presumiamo, ndr)”. Gioco per gioco, infine, Matano chiede alla Marini, fino a che età vorrebbe vivere. E lei: “123, 150”.