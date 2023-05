Luciano Spalletti ha commentato con stupore l’episodio accaduto negli spogliatoi dello U-Power Stadium di Monza: nel pomeriggio di domenica 14 maggio il Napoli è sceso in campo per affrontare il Monza, che ha battuto 2 a 0 i campioni d’Italia, dimostrandosi ancora una volta una bestia nera per le big di Serie A (in stagione 4 punti contro l’Inter e 6 contro la Juve). Prima della partita, i giocatori del club brianzolo hanno accolto con quello che in Spagna chiamano pasillo de honor i vincitori dello scudetto, come ha fatto la Fiorentina la settimana scorsa: in più, nello spogliatoio i giocatori azzurri hanno ricevuto una sorpresa, commentata dal tecnico di Certaldo. “Ho apprezzato il cartello ‘benvenuto Napoli‘ che ci hanno fatto trovare nello spogliatoio. Non ci era mai successo“.

Il Napoli ha subito il bel gioco e la grande voglia del Monza di Palladino e Spalletti si è complimentato, anche con una battuta, con gli avversari: “Oggi ho apprezzato poco del Monza, perché mi ha fatto perdere la partita”, ha aggiunto il tecnico ex Roma e Inter. “Poi ho apprezzato la qualità del gioco – aggiunge – ma lo sapevamo, perché avevamo studiato il Monza. E faccio i miei complimenti a Petagna per il grandissimo gol: si sa, a giocarci contro ti rende la vita difficile”.