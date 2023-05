Prima partita da titolare dopo i gravi infortuni che gli hanno sostanzialmente fatto saltare quasi tutta la stagione fin qui. Ventiquattro minuti di gioco contro la Cremonese e Paul Pogba è stato nuovamente costretto a fermarsi. Il centrocampista francese della Juventus è uscito in lacrime, tra gli applausi dello stadio, per un problema al quadricipite sinistro. Pogba è caduto a terra dopo aver calciato e poi si è subito toccato la gamba sinistra. Scuote la testa affranto, rassegnato, preoccupato perché si tratta di uno stop che arriva proprio quando, dopo più di un anno, era tornato a vestire la maglia della Juventus scelto tra gli 11 di Max Allegri.

E proprio il tecnico bianconero ha commentato ai microfoni di Dazn le condizioni del centrocampista: “Siamo tutti dispiaciuti perché poi tra l’altro stava facendo anche discretamente bene, infatti uscito lui abbiamo avuto un attimino di difficoltà nel ritrovare le posizioni. Dispiace soprattutto perché ha fatto tanti sacrifici e ora si deve sicuramente rifermare perché ha sentito un dolore sul quadricipite”.

Per lui si tratta di un problema muscolare, già valutato in mattinata al J Medical. La diagnosi comunicata dal club bianconero è una “lesione di basso grado del retto femorale della coscia sinistra”. Il francese dovrà stare fuori almeno 20 giorni: impossibile quindi anche un suo recupero per un’eventuale finlae di Europa League. Dall’inizio della stagione, il centrocampista ha giocato appena 9 partite contando tutte le competizioni nelle quali è stata impegnata la Juventus. Il suo calvario è iniziato con un infortunio al menisco durante il precampionato, quindi l’operazione e poi uno stop a marzo a causa di un infortunio agli adduttori rimediato a marzo.