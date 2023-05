Aveva aperto un canale Youtube con cui raccontava agli utenti la sua lotta contro il tumore. Una lotta che però non è riuscito a vincere. Lo youtuber Marco, 31enne, meglio noto sul web come “Io vs cancro”, si è spento mercoledì 10 maggio.

Sul suo canale, che in poco tempo ha raggiunto oltre 19mila iscritti, il 31enne ha raccontato l’inizio della sua battaglia e la scoperta del male: nel 2021, poco dopo la notte di Capodanno, ha accusato un forte dolore nella zona pelvica. Dagli esami effettuati, i medici che lo hanno soccorso hanno individuato una patologia rara ed estremamente aggressiva: il sarcoma desmoplastico a piccole cellule rotonde, una massa maligna che nel caso di Marco si estendeva per 17 centimetri.

Il canale Youtube è stato inaugurato dal 31enne subito dopo la scoperta: Marco voleva darsi forza, ma anche essere una voce per “tutti quelli nella mia situazione”, come ha dichiarato in uno dei suo video. L’iter delle cure ha previsto un’operazione e la terapia che lo youtuber ha svolto in una struttura specialistica di Milano. Negli ultimi tempi però, pur continuando a descrivere tutto il suo percorso con il sorriso, la situazione del 31enne si è aggravata: non rispondeva più alle cure.

I suoi fan hanno appreso il triste epilogo da un commento della madre del 31enne, lasciato sul canale Youtube del figlio: “Ciao sono la mamma di Marco. Due secondi per dirvi che mi trovo davanti alla camera mortuaria, Marco è bellissimo e ha il viso rilassato di chi ha smesso di soffrire. Saluteremo Marco nella chiesa parrocchiale di Sagnino domani alle 14.30, alle 14 ci sarà il rosario. Grazie”.

Foto tratta da Youtube