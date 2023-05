Un grosso colpo di fortuna. A cui probabilmente ha contribuito anche l’occhio da collezionista ed esperto d’arte. Un avvocato piacentino, Carlo Romagnoli, è riuscito ad acquistare a un’asta, per poche migliaia di euro, un dipinto attribuibile a Claude Monet, che potrebbe avere un valore di diversi milioni. A riportare la vicenda raccontata è il quotidiano di Piacenza Libertà: l’avvocato, che oltre ad essere un legale è anche un collezionista e amante d’arte, si è accaparrato una quindicina di giorni fa un quadro che ritrae una bambina, una tela dalle dimensioni di 104 x 74,5 cm, e che sembrerebbe proprio essere stato dipinto dal maestro dell’impressionismo francese. A confermarlo è il critico Vladimir Cicognani, perito d’arte del Tribunale e della Camera di Commercio di Bologna, che grazie alla sua lunga consuetudine con i quadri non avrebbe dubbi: il dipinto sarebbe autentico.

“Sì, dire che è un Monet – ha dichiarato Cicognani al giornale piacentino – a mio avviso è esatto. Probabilmente è stato realizzato intorno al 1910, si tratta di un dipinto del valore di diversi milioni di euro”. Sui cataloghi, osserva, dell’opera “non vi è traccia e tra l’altro non è un paesaggio, ovvero un soggetto in cui era solito cimentarsi Monet, ma questo dipinto porta la firma del maestro in basso a sinistra e comunque a me le firme interessano e non interessano: io ho studiato l’intera opera di questo pittore e questo dipinto lo riconosco come suo”, dichiara il critico. Proprio un bel bottino per Romagnoli, visto che le opere del pittore francese hanno quotazioni stellari e una sua opera autentica oggi potrebbe fruttare milioni. “Credo che questo quadro non sia stato compreso – ha raccontato l’avvocato Romagnoli sempre al quotidiano piacentino -, l’ho studiato per giorni e notti, a mio avviso l’impianto plastico figurativo e la fluidità dei colori sono riconducibili al maestro. Monet effettuava paesaggi, è vero, ma ha anche realizzato il Bambino con la tazza che era poi suo figlio Jean e tra le sue opere figura anche il Ritratto di bambina, ovvero il ritratto della figlia. Io ritengo quindi che questo dipinto possa rappresentare una parente del maestro”, rincara l’avvocato.

Il dipinto sarebbe stato acquistato dal fortunato in una casa d’aste di Milano, ma non sarebbe la prima volta che Romagnoli riesce a riconoscere una tela di valore: in passato il piacentino riuscì a portarsi a casa un anonimo Ritratto di giovane donna, sempre partecipando ad un’asta, questa volta del gallerista Stefano Iori. Dopo dieci anni di studi ed esami, si scoprì che si trattava di una tela (udite, udite) di Amedeo Modigliani. Adesso a fare compagnia al pittore livornese nella rosa delle tele celebri di Romagnoli in arrivo anche Claude Monet.