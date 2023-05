“Noi non siamo così ipocriti da chiamare pace qualsiasi cosa che possa assomigliare a un’invasione, nessuna pace ingiusta potrà mai essere imposta all’Ucraina e qualsiasi accordo di pace dovrà essere condiviso da questo popolo e l’Italia continuerà a contribuire ogni sforzo che possa condurre verso questa direzione”. Lo ha detto il premier Giorgia Meloni, al termine dell’incontro con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, incontrando i giornalisti a palazzo Chigi. “Alla pace non si può arrivare con nessuna opzione di resa da parte dell’Ucraina. Sarebbe terribilmente ingiusto ma sarebbe anche molto pericolo per la pace in Europa. E sarebbe un precedente gravissimo per tutte le nazioni d’Europa. Alla pace si arriverà solo quando la Russia cesserà le ostilità e gli attacchi agli obiettivi civili”.