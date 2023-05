Nell’ultima puntata di stagione di Fratelli di Crozza, in onda il venerdì in prima serata sul Nove e in streaming su discovery+ – Maurizio Crozza torna nelle vesti del ministro Lollobrigida. Questa volta, però, ha studiato e vuole spiegare cos’è “l’etnia italiana”: “In Sicilia culturalmente la mafia è italiana. Ci sono delle cose tipiche italiane. Non è che in Calabria sono arrivati i greci e gli arabi e ci hanno portato la ‘ndrangheta. È tipica italiana. Quindi c’è un’etnia tipica italiana”.

