“Mi scuso per non parlare in piedi, ma non tollero il dolore“. Inizia così il suo intervento Papa Francesco agli Stati Generali della Natalità, ancora fisicamente in difficoltà per i dolori al ginocchio che gli rendono difficile camminare da mesi. Poi la battuta del Pontefice provoca l’ilarità della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni: “Tempo fa si avvicina una donna di cinquant’anni, come me d’altronde… ha chiesto una benedizione per il suo bambino: si trattava di un cagnolino”.