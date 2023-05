Sono stati alcuni passanti a dare l’allarme, dopo aver notato strani movimenti sulla facciata di un palazzo in via degli Ottoboni, in zona San Siro a Milano. Secondo quanto riportato da Milano Today, mercoledì 10 maggio, intorno alle 22, i passanti che hanno chiamato le autorità avevano in un primo momento notato una figura, vestita di scuro e con volto coperto da cappellino e mascherina, mentre cercava di scavalcare un terrazzo. Poi avevano visto altri due uomini, anche loro vestiti di scuro e con il volto coperto, che si trovavano invece per strada vicino all’ingresso del portone. Probabilmente stavano sorvegliando l’entrata per far agire indisturbatamente il loro complice.

Quando i carabinieri sono intervenuti, dopo non aver inizialmente notato nulla di sospetto, hanno individuato in un secondo momento i tre uomini distesi per terra sul terrazzo, immobili, che tentavano di sfuggire all’ispezione delle autorità dopo aver danneggiato gli infissi della porta finestra, che avevano forzato nel tentativo di entrare in un appartamento. Quindi sono arrivati i vigili del fuoco, chiamati dai militari, che con un’auto-scala hanno permesso al gruppo di “equilibristi” di scendere. I tre (un 18enne e un 19enne italiano, un 29enne francese) sono stati arrestati con l’accusa di tentato furto aggravato in concorso in abitazione: con loro avevano un cacciavite, guanti in lattice e in pile. Due di loro avevano già precedenti per furto.