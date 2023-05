Matteo Arnaldi accende il Foro Italico nella notte degli Internazionali di Tennis a Roma e supera l’ex numero 8 del mondo Diego Schwartzman al primo turno del Masters 1000. Al tennista italiano servono tre set per battere l’argentino con il punteggio di 6-1/4-6/6-3. Grande spettacolo e una standing ovation del pubblico per uno scambio che entrerà nella classifica dei più belli dell’anno, con Arnaldi che ha realizzato un recupero con tanto di tweener (la pallina colpita tra le gambe in corsa) ma ha poi ha perso il punto. La cosa più importante per il 22enne Arnaldi però è aver vinto il match: approda così al secondo turno, dove incontrerà Lorenzo Musetti in un derby azzurro. Un solo precedente tra i due al Challanger di Barletta, dove il numero 103 del ranking Atp ha avuto la meglio, battendo il campione di Amburgo 2022 per 6-2/6-0.

Prosegue quindi la grande stagione di Arnaldi sulla terra rossa: dopo la vittoria ai Challenger di Tenerife e Murcia, il secondo turno a Barcellona e la grande prestazione a Madrid contro il numero 4 del mondo Casper Ruud, l’azzurro dimostra che questa è la sua superficie per eccellenza. La sua battuta sta migliorando match dopo match (4 ace contro gli 0 dell’argentino) e il gioco è sempre più vario. E così migliora anche la classifica: ad oggi il 22enne è virtualmente già entrato tra i primi 100 al mondo. C’è lo spazio per crescere ancora. Bene anche Lorenzo Sonego e Marco Cecchinato, che passano al secondo turno degli Internazionali grazie alle vittorie rispettivamente su Chardy e Mc Donald.