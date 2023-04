Matteo Arnaldi non smette di sognare e sulla terra rossa di Madrid batte Casper Ruud, numero 4 dei ranking Atp, con il punteggio di 6-3 6-4. Il tennista sanremese, con 35 vincenti, domina il match e, da numero 105 del mondo, porta a casa una vittoria che alla vigilia della partita sembrava impossibile. L’italiano approda al terzo turno del torneo di Madrid, quarto Masters 1000 stagionale, dopo aver battuto in 3 set Benoit Paire al primo turno e dopo essersi qualificato grazie alla vittoria in rimonta sul francese Arthur Fils. Al terzo turno sulla “Caja Magica” affronta uno dei beniamini di casa Jaume Munar.

A 22 anni Arnaldi sembra così aver trovato una nuova dimensione, quanto meno sulla terra rossa. In questa stagione, sempre in Spagna, ha vinto i Challenger di Tenerife e Murcia. Poi a Barcellona è arrivato al secondo turno, perdendo contro Daniel Evans nonostante un’ottimo match. L’anno scorso, dopo una stagione in crescita, Arnaldi era arrivato a giocare le Next Gen Atp Finals, dove però aveva perso tutte i tre match disputati. Adesso il Sanremese sembra aver fatto un altro step in avanti ed è pronto a entrare tra i primi 100 al mondo. Per consolidare il suo tennis ha bisogno ancora di tempo: una battuta più efficace e qualche colpo più pesante. Il gioco da fondo e la mano però sono già pronte, magari per stupire anche a Roma dove a maggio ci sono gli Internazionali.