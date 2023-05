Per il club Volley Bergamo 1991 è “una notizia drammatica”, ma è tutto il mondo della pallavolo a essere rimasto sconvolto: la schiacciatrice brasiliana Ana Paula Borgo è morta a soli 29 anni. Era tornata in patria proprio la scorsa estate dopo la stagione giocata in Italia, a settembre però aveva annunciato che durante le visite mediche di rito nel precampionato le era stati diagnosticato un cancro allo stomaco. Giovedì è arrivata la notizia della sua scomparsa.

“La schiacciatrice brasiliana ha lottato contro un brutto male con la forza da guerriera che avevamo imparato a conoscere nella stagione scorsa, quando è arrivata a Bergamo con il suo sorriso e la sua infinita dolcezza“, scrive il club bergamasco. “La notizia lascia sconvolti tutti coloro che avevano condiviso il percorso sportivo della ex giocatrice della Nazionale brasiliana: Ana Paula, a soli 29 anni, ha lasciato un grande vuoto in tutti. Il Volley Bergamo 1991 abbraccia il marito Carlos e tutta la famiglia Borgo. Fai buon viaggio Ana Paula…”, conclude la nota.

Borgo ha avuto una lunga carriera in Brasile giocando per Pinheiros, Osasco, Prai Clube e Fluminense. Poi la decisione di attraversare l’oceano: prima l’avventura in Turchia con Çan Gençlik Kale e Nilüfer, poi la decisione di giocare in Italia – nel miglior campionato del mondo – con la maglia di Bergamo. In carriera ha vinto con la maglia brasiliana un titolo sudamericano under 22 e un titolo mondiale under 23. Poi l’esordio anche nella nazionale maggiore quattro anni fa.

A ricordare Ana Paula Borgo sono anche le sue ex compagne di squadre a Bergamo: “Voglio ricordarti per sempre sorridente, infaticabile, positiva anche nei giorni peggiori, umile – ha scritto Emma Cagnin su Instagram – Non smettere mai di essere il raggio di sole che sei sempre stata”. Un post di saluto anche da parte di Luca Cicola: “Ciao Ana, è stato un onore poter giocare e vivere quello che sarebbe stato il tuo ultimo anno. Spero che ovunque tu sua, Dio sia con te, come hai sempre desiderato”.