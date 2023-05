Era il 25 aprile quando, con un video pubblicato sul suo profilo Instagram, Iva Zanicchi avvisava tutti i suoi fan di aver avuto una brutta caduta proprio subito dopo l’ultima puntata de Il Cantante Mascherato. E ora, a settimane di distanza, è tornata ad aggiornare i fan sulle sue condizioni di salute: “Prestissimo farò un video e vi racconterò questa mia piccola odissea (che tanto piccola non è stata)”, ha scritto la cantante in una story, pubblicando poi anche l’immagine della sua camera da letto con la finestra, l’armadio e la televisione in primo piano. Quindi ha tenuto a ringraziare tutti i suoi follower “per l’affetto, la vicinanza, e l’amore che non ho mai sentito come in questa occasione”.

Nei giorni scorsi l'”Aquila di Ligonchio” aveva fatto sapere che “mi volevano portare all’ospedale, ma per il momento non ho voluto. Sono a letto per qualche giorno. Mi hanno fatto le lastre, sospettano qualche microfrattura. Vediamo se potrò restare a casa o se dovrò andare qualche giorno in ospedale”. Non resta che attendere ulteriori aggiornamenti. Nel frattempo, noi di FqMagazine, le facciamo i nostri migliori auguri di pronta guarigione.