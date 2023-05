Nuova foto di Aurora Ramazzotti, nuove, immancabili, polemiche. D’altra parte, si sa, i leoni da tastiera non si fermano davanti a nulla, neanche ad un neonato. I fatti: nelle scorse ore la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto che immortala il suo primogenito nel seggiolino con una delle due manine che aveva casualmente il dito medio alzato. “Buona giornata a tutti da Cesare“, è stato il commento ironico di mamma Aurora. E, immancabili, nei commenti sono arrivati i soliti insulti degli hater: “Non sono né il ceto sociale, ne un cognome popolare che ti assicurano l’educazione, l’eleganza e la classe. Tu purtroppo ne sei l’esempio!”, si legge. E ancora: “Senz’altro ti senti anche fiera di aver postato questa foto! CHE POCHEZZA!!!!! Pensavo la maternità ti avesse fatta maturare invece scurrile eri e purtroppo resti”. Fortunatamente, non manca chi ha colto lo spirito scherzoso del post e si è schierato in difesa di Aurora o chi ha sentenziato: “Ha già capito tutto della vita”.

