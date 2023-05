Lutto nel mondo dello sport: Chiara Danieli, medaglia d’oro agli europei di karate, è morta dopo un calvario durato circa sei mesi. La giovane, nata nel bresciano, era stata ricoverata d’urgenza all’ospedale Civile di Brescia: in seguito ad una grave crisi avuta in casa, la 21enne ha avuto bisogno di una lunga osservazione e di essere sedata. Le cure in ospedale avevano inizialmente portato ad un miglioramento delle sue condizioni cliniche: tuttavia, nell’ultimo periodo la sua salute è peggiorata e venerdì 5 maggio è deceduta. L’atleta ha ricevuto una serie di riconoscimenti nel karate a livello internazionale: con la nazionale juniores ha raggiunto il bronzo a squadre ai Mondiali del 2016, mentre nel 2019 ha vinto l’oro europeo a squadre.