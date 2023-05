Altro che acqua o bevande energetiche. Durante la tappa abruzzese del Giro d’Italia, come da tradizione locale alcune delle persone assiepate ai margini delle strade per incoraggiare gli atleti hanno offerto arrosticini di pecora ai ciclisti. È accaduto alcuni giorni fa, nella prima tappa a cronometro che si è concluso a Ortona, in provincia di Chieti.