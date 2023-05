“La seconda guerra mondiale è finita con la bomba atomica e non coi nazisti accerchiati. Vogliamo che anche questa guerra finisca così? È un’opzione molto vicina“. Così, a L’aria che tira (La7), la scrittrice Ginevra Bompiani replica a Myrta Merlino e all’inviato Claudio Locatelli sui possibili negoziati di pace tra Ucraina e Russia e sulla ricostruzione storica della fine del secondo conflitto mondiale.

Bompiani osserva: “Intanto, faccio una premessa ovvia: spero di non essere considerata putinista, perché sono pacifista da prima che Putin nascesse. Siamo tutti per la pace? No, non lo siamo. Siamo tutti anche contro la fame del mondo, ma c’è qualcuno che fa qualcosa per questo problema? No. Per esempio, bisognerebbe smettere di fare la guerra in Ucraina. Questa guerra ha regalato a Zelensky una grande quantità di soldi tale che effettivamente credo che la fame nel mondo subirebbe una bella botta”.