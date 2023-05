Si è sposata con un abito trasparente e ha postato le foto sui social. Ellie Gonsalves è un’influencer austrailiana e lo scorso marzo ha celebrato le nozze. Come mai di questo evento parlano diversi tabloid, come Daily Mail e Mirror? Perché Gonsalves è stata travolta dagli insulti. A non piacere ai follower il suo abito da sposa, giudicato troppo “hot”. Ellie, 33 anni, ha spostato il suo compagno Ross Scutts: evento privato in una cittadina sulla Gold Coast. Privato, ma non troppo perché le foto, come dicevamo, sono state postate sui social e non solo: anche Vogue Australia ha dedicato uno spazio all’influencer, facendo presente come gli abiti usati per la cerimonia siano stati due: uno per il giorno e uno, quello diventato oggetto di critiche, per la sera. “Sei una ragazza ‘facile'”, ha scritto un utente. “Mi vergognerei se fossi tuo marito”, “Inappropriato”, “Ci vuole più sobrietà a un matrimonio”, e così via. Una serie di commenti ai quali Gonsalves ha risposto precisando che suo marito ha amato il suo look e chiedendosi: “Possibile che qualcuno si “scaldi” così tanto per un matrimonio di persone che non conosce?”

