Il principe Harry è letteralmente scappato California, dileguandosi alla chetichella appena finita la cerimonia di incoronazione del padre Carlo e di sua moglie Camilla. La “pecora nera” della famiglia reale si è infatti imbarcata su un volo di linea della British Airways a poche ore dal giuramento del nuovo sovrano, così da arrivare all’aeroporto internazionale di Los Angeles intorno alle 19:30 ora locale (le 02:30 in Europa) e festeggiare i 4 anni di suo figlio Archie nel giorno del suo compleanno.

La sua fugace apparizione a Londra, però, continua a far parlare. Proprio in queste ore a tenere banco è il mistero delle frasi che Harry ha scambiato nell’abbazia di Westminster, dove era posto due file dietro suo fratello, il principe di Galles. Harry era infatti seduto tra Jack Brooksbank, marito di sua cugina Eugenia di York, e la principessa Alexandra, un’anziana cugina della sua defunta nonna, la regina Elisabetta. Ed è proprio con Brooksbank che il principe ribelle ha scambiato alcune parole: secondo la lettrice labiale Jacqui Press, come riporta il Daily Mail, Harry gli avrebbe detto “È divertente, mmm interessante“. Quindi, a una domanda del signor Brooksbank di cui non si sa il contenuto perché non inquadrato, avrebbe risposto: “Quasi un quarto alle 4?”. Poi ancora, il marito di Eugenia dice: “Oh davvero, quando?”, “Penso domani…”, la risposta di Harry.