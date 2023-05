Gwyneth Paltrow parla dei suoi ex e lo fa senza troppa reticenza. Ospite del podcast di Alex Cooper Call Her Daddy, l’attrice ha raccontato dettagli intimi di Brad Pitt con il quale è stata fidanzata dal 1994 al 1997 e di Ben Affleck, suo compagno dal 1997 al 2000. Gwyneth parla spesso di sesso e offre consigli a chi la segue (ricordate i suggerimenti per praticare sesso anale?).

Stavolta l’attrice parla di sesso tra lei e i suoi fidanzati rispondendo alla domanda “chi era il migliore?”: “È davvero difficile, perché con Brad c’era una sorta di chimica perfetta”, spiega. Insomma, Pitt per lei era “amore della vita” e così anche il sesso acquistava quella dimensione romantica. “Ma – continua – Ben era eccelso tecnicamente”. Poi una chiosa: “Non posso credere che mia figlia stia ascoltando questa roba”. E come attore chi preferisce? Politicamente corretta, li considera bravi entrambi con “Ben che è anche regista e autore”. Alla fine però nella recitazione “vince Brad”. Oggi Paltrow è felice con il regista Brad Falchuk: “Quando ci siamo lasciati per la prima volta, per un po’ siamo stati amici ma dopo ci siamo ritrovati, probabilmente circa 18 o 19 anni fa, qualcosa del genere, siamo rimasti in contatto nel corso degli anni. È una persona straordinaria, e un grande imprenditore, così creativo e capace. Lo amo davvero. Sono una sua grande fan”, ha detto a ET Entertainment Tonight.