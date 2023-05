C’è un video girato da un tassista, dieci giorni dopo l’incidente automobilistico che ha coinvolto il calciatore della Lazio, Ciro Immobile, a testimoniare che il semaforo dell’incrocio di piazza Cinque Giornate ha delle anomalie nel funzionamento. Nel giorno in cui la dash cam del taxi ha registrato l’episodio, il semaforo appare prima spento, poi inizia a lampeggiare e poi diventa rosso. Il video è del 26 aprile alle ore 21.42 – l’impatto tra il tram e il Suv del calciatore è avvenuto dieci giorni prima – ed è stato acquisito dai vigili urbani che sull’incidente hanno avviato una indagine per accertarne la dinamica. Dal canto suo Roma Mobilità, il 19 aprile, con una nota aveva smentito “nel modo più categorico” qualsiasi malfunzionamento dell’impianto.

Nel video registrato dal taxi si vedono due autobus di Atac attraversare l’incrocio a tutta velocità negli stessi istanti in cui nel senso di marcia del tassista si registra l’anomalia, il che potrebbe far pensare che il semaforo nel senso di marcia dei mezzi pubblici segnalasse verde. “Io arrivavo da Lungotevere delle Armi e incrociavo piazza delle Cinque Giornate”, ricorda Emanuele a Repubblica Roma.

“Era la prima volta che ho notato una cosa del genere – spiega ancora – per questo sono andato a riprendere la registrazione della dash cam e ho isolato i frame prima del semaforo. Se quei due autobus stavano attraversando mentre il mio semaforo era spento, significa che per loro era verde. Non è pensabile che due autobus si buttino così sulla carreggiata veloce con il rosso”. Ascoltati dai vigili urbani, sia Immobile che il macchinista del tram hanno detto di avere il semaforo verde: una ricostruzione in contrasto con l’impatto. Al momento i vigili non hanno ancora stabilito l’esatta dinamica dell’incidente.