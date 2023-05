Carlo Conti è stato ospite al talk Programma, condotto da Claudia Rossi e Andrea Conti. Il conduttore ha tracciato il bilancio del ritorno de “I Migliori Anni” su Rai Uno (lo scorso venerdì ha ottenuto il 22.2% di share, dato al rialzo rispetto all’ultima edizione del 2017) anticipando che ci saranno, oltre alle quattro puntate previste, due altri show “I Migliori Anni dell’Estate”. Confermato il ritorno per la prossima stagione televisiva di “Tale e Quale Show” con il trio di giudici Loretta Goggi, Giorgio Panariello e soprattutto Cristiano Malgioglio, al momento impegnato al Serale di “Amici di Maria De Filippi” su Canale 5.

“È un equilibrio perfetto che non si può cambiare – ha spiegato Conti -. Malgioglio ci sarà per un accordo di comproprietà con Amici. Quello su Canale 5 è un altro Malgioglio rispetto al nostro, è più autore e autorevole. Il nostro Malgioglio è un trasformista, un clown elegante all’interno di un gioco come quello di ‘Tale e quale Show’. I bambini amano tantissimo le trasformazioni di Cristiano”. Infine Carlo Conti ha anche confermato che sarà al timone dei Music Awards di Rai Uno sempre con Vanessa Incontrada. Inoltre ci sono trattative aperte con la Spagna per la cessione del format “Dalla strada al palco”. Un programma ideato sempre da Carlo Conti e andato in onda con successo su Rai2, condotto da Nek.