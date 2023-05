Hanno sollevato un polverone sui social le dichiarazioni di Laura Chiatti a Domenica In. L’attrice è stata ospite di Mara Venier assieme al marito Marco Bocci nella puntata andata in onda il 30 aprile per presentare il loro nuovo film “La caccia“, che vede lui alla regia e lei nei panni della protagonista. Tutto stava procedendo come da copione quando, ad un certo punto, il discorso è virato sulla vita personale della coppia. La conduttrice ha infatti chiesto loro come si ripartissero i compiti nella vita quotidiana, tra faccende domestiche e cura dei figli. Al che, Laura Chiatti ha risposto lapidaria: “Faccio io quelle mansioni, cucino e tutto il resto. Anche perché io non tollero l’uomo che si mette a fare il letto, dare l’aspirapolvere… Io proprio non lo posso vedere, sono all’antica in questo senso con certi ruoli. Mi abbassa l’eros, me lo uccide“.

“Io ci provo, ma non vuole che pulisco che sparecchio, si incavola, mi dice di stare fermo“, ha chiosato Marco Bocci. E l’attrice ha subito ribadito: “Mi si abbassa l’eros”. Neanche a dirlo queste frasi non sono passate inosservate e subito sui social è scoppiata la polemica, con molti utenti che hanno accusato Chiatti di sessismo: “La donna può lavare i piatti e l’uomo no? Nel 2023 in Rai in diretta si dice questo”, si legge su Twitter. E ancora: “Il mio canone è sempre più un dolore”; “Se ti si abbassa l’eros perché il tuo compagno pulisce casa il problema non è nel ruolo ma nella tua testa”. Da notare, poi, il commento dell’ex senatore leghista Simone Pillon, noto per le sue controverse posizioni ultraconservatrici: “92 minuti di applausi. E stima sconfinata”, ha scritto in un tweet condividendo le parole dell’attrice.