Puntuale alle 15:15 si sono accesi i riflettori in Piazza San Giovanni a Roma per il tradizione Concertone del Primo Maggio. Ambra Angiolini ha aperto la maratona musicale di nove ore, ricordando Lorenzo Parelli, il 18enne deceduto in fabbrica a Lanuzacco (Udine) nell’ultimo giorno di stage nell’ambito del programma di alternanza scuola-lavoro. Si pone il tema della sicurezza sul lavoro. Sul palco c’erano anche i genitori. Poi L’orchestraccia ha inaugurato il Live.

LA SCALETTA DEL CONCERTONE ORA PER ORA

DALLE ORE 15

L’orchestraccia-Ginevra-Serendipity-Ciliari-Uzi Lvke-Hermes

DALLE ORE 16

Mille-Etta-Still Charles-Maninni (Premiazione del Contest 1MNEXT)-Tropea-Napoleone-Giuse The Lizia

DALLE ORE 17

Paolo Benvegnù-Epoque-Neima Ezza-BNK44-Gaia-Rose Villain

DALLE ORE 18

Wayne-Alfa-Aiello-Fulminacci-Il Tre-Baustelle

DALLE ORE 20

Matteo Paolillo-Levante-Ligabue-Ariete-Mr.Rain

DALLE ORE 21

Aurora-Emma-Lazza-Tananai

DALLE ORE 22

Carl Brave-Francesco Gabbani-Geolier-Coma_Cose

DALLE ORE 23

Piero Pelù con Alborosie-Mara Sattei-Righeira-Rocco Hunt