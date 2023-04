Il frontman della band Fast Animals and Slow Kids, Aimone Romizi, è attualmente ricoverato in ospedale dopo aver subito un intervento chirurgico. Romizi aveva accusato un malore dopo un concerto a Roma il 19 aprile scorso. Nelle sue Storie di Instagram, il cantautore ha ringraziato i fan per i messaggi di sostegno e ha confermato che l’operazione è stata un successo, aggiornando puntualmente i followers sul decorso post operatorio.

Ma in primis Romizi ha espresso gratitudine per il lavoro del personale sanitario dell’ospedale Silvestrini di Perugia, dove è stato ricoverato, ringraziando medici, chirurghi, infermieri e specializzandi. Ha anche menzionato la sua fidanzata Camilla Boniardi, meglio nota sui social come Camihawke, che lo ha raggiunto in ospedale e ha rappresentato per lui una fonte di conforto al suo risveglio: “Il primo viso che ho visto era Camilla, la felicità ha bisogno di poco”, dichiarato il cantante. Il cantante ha dichiarato di essere concentrato sul prossimo palco che lo attende, e ha sottolineato l’importanza di apprezzare le belle persone che ci circondano, come il personale medico che si prende cura di noi in momenti difficili.

Nel messaggio pubblicato alle 3 del mattino, Romizi ha scritto: “Mi sembra tutto un po’ confuso, mi sono risvegliato ora credo. Forse no ma comunque solo ora riesco a formulare un pensiero più o meno completo. È andato tutto liscio. I medici, i chirurghi, gli infermieri e gli specializzandi dell’ospedale Silvestrini di Perugia si sobbarcano (in evidente carenza di numero e spazi) il lavoro di mille persone, con un’empatia e una gentilezza commovente. Io provo veramente tanto rispetto e gratitudine per il loro enorme, professionale e paziente lavoro. Esistono persone belle intorno a noi, salvaguardiamole perché sono il tesoro dell’esistenza“. La comunità dei fan dei Fast Animals and Slow Kids ha inviato a Romizi i migliori auguri di pronta guarigione.