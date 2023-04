Prima una passeggiata con Silvia Toffanin e i loro due figli a Portofino, fino all’iconica piazzetta, poi un giro sul sup con annesso tuffo nel mare di Paraggi. Così Pier Silvio Berlusconi ha staccato per qualche ora da tutti gli impegni e si è preso del tempo per se. Dopo la paura per il ricovero del padre al San Raffaele e le ultime intense settimane di preoccupazione, l’amministratore delegato di Mediaset si è rifugiato con la famiglia nel suo buen retiro proprio a ridosso del suo compleanno.

RELAX A PORTOFINO PER PIER SILVIO BERLUSCONI – È un Pier Silvio Berlusconi formato famiglia quello ritratto nelle foto che FqMagazine è in grado di mostrarvi. Al suo fianco, la compagna Silvia Toffanin, e i loro due figli Lorenzo Mattia (12 anni) e Sofia Valentina (7 anni), ritratti tra le vie di Portofino, di cui l’amministratore delegato di Mediaset è stato nominato cittadino onorario. Un caffè in piazzetta, una passeggiata e un bacio alla conduttrice di Verissimo, poi via verso Paraggi, dove Berlusconi si è concesso una lunga remata sulla tavola da Sup, ultima sua grande passione da sportivo qual è, poi un tuffo nelle acque di una delle sue spiagge del cuore.

IL COMPLEANNO E IL GOSSIP SUL MATRIMONIO – Dopo il grande spavento per le condizioni di salute del padre, Pier Silvio Berlusconi si è ritagliato dunque del tempo lontano da tutto e tutti, puntando sul consueto profilo basso. Con lo stesso low profile festeggerà anche il suo 54esimo compleanno, venerdì 28 aprile, sempre e solo con pochi intimi, la famiglia e l’inseparabile Silvia Toffanin. Con la quale è di nuovo al centro del gossip per le voci sull’imminente matrimonio. Indiscrezioni smentite a FqMagazine da fonti vicini alla coppia: “A loro basta stare insieme per essere sereni e felici. Un rapporto così unico e duraturo non ha certo bisogno del matrimonio per certificare l’amore profondo”. Dopo 21 anni, basta l’amore.