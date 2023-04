Essere madre di bambini ha sicuramente aiutato Kate Middleton ad affrontare un divertente fuori programma durante un evento pubblico nel Galles. Un bimbo di un anno, tenuto in braccio dalla madre che stava assistendo alla passeggiata della principessa del Galles, ha iniziato a giocare con la fibbia della borsa della moglie del futuro re mentre lei chiacchierava con la folla, rifiutandosi di restituirgliela. Kate, da parte sua, ha tranquillizzato la madre del bambino dicendole che avrebbe ripreso poco dopo la borsa e ha proseguito nella sua passeggiata, stringendo le mani ai presenti, senza accusare il colpo. Poi quando il piccolo si è stancato del gioco le ha restituito l’oggetto ‘rubato’, che prima aveva ispezionato minuziosamente, anche con la sua bocca.

Secondo il Daily Mail la madre del bambino, Lucy, ha spiegato che il figlio Daniel è un bambino curioso che è stato soprannominato “uragano”, proprio per il suo carattere esuberante.

Il principe e la principessa del Galles si erano recati ad Aberfan per rendere omaggio alle vittime di una tragedia avvenuta nell’ottobre del 1966. Dopo aver visitato un giardino commemorativo, che si trova nel luogo in cui sorgeva la scuola di Pantglas prima che fosse colpita da una frana, la coppia reale si è presa il tempo per parlare con i locali, quando si è verificato il ‘furto’ della borsetta reale, il cui valore, secondo il tabloid britannico, è pari a 695 sterline.