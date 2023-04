Non è riuscita a trattenere le lacrime davanti ai giornalisti presenti, durante la conferenza stampa che si è tenuta dopo quasi quattro mesi dalla fine della sua detenzione: giovedì 27 aprile la superstar del basket americano Brittney Griner ha parlato per la prima volta del suo periodo di prigionia in Russia dalla sede della suo nuovo team, i Phoenix Mercury della WNBA.

“Non sono estranea alle difficoltà”, ha raccontato Griner nel Footprint Center, durante la conferenza stampa organizzata dalla moglie Cherelle. “Nella vita più o meno tutti dobbiamo affrontare avversità. Questa era bella grande. Ho solo fatto affidamento sulla mia disciplina, sul mio duro lavoro, per superarla”. Il suo “spirito” da atleta ha aiutato la giocatrice a sopportare i giorni di prigionia. “Ti alleni tantissimo, trovi un modo per macinare, basta abbassare la testa e andare avanti e andare avanti”, ha dichiarato Griner. “Non puoi mai stare fermo e quella era la mia salvezza; non stare mai ferma, non concentrarti mai troppo sul presente e non guardare avanti a ciò che verrà”.

La cestista ha anche dichiarato che non giocherà più all’estero “se non per le Olimpiadi“. Nel suo discorso ha voluto anche ricordare i cittadini americani detenuti in Russia: il reporter del Wall Street Journal Evan Gershkovich e l’ex marine Paul Whelan, esortandoli a “restare forti, continuare a combattere, non arrendersi”.

L’atleta era stata arrestata nel febbraio del 2022 all’aeroporto di Mosca, con l’accusa di trasportare olio di hashish nel suo bagaglio. In seguito era stata condannata dalla legge russa a 9 anni di carcere per possesso e contrabbando di droga. Dopo negoziazioni andate avanti per mesi, che hanno visto anche l’intervento del Presidente Biden, è stata rilasciata da Mosca in cambio del trafficante d’armi Viktor Bout. La sua liberazione è arrivata dopo quasi 300 giorni.