Quella conosciuta da tutti grazie a Netflix è La regina degli scacchi: ma ad essere proclamato oggi vero campione mondiale del famoso gioco di strategia è stato il cinese Liren Ding, che può vantarsi di essere anche il primo nel suo Paese a conquistare il titolo. Il trentenne cinese ha infatti vinto il Campionato mondiale del gioco da tavolo, battendo il russo Ian Nepomniachtchi. La serie regolare della 14 partite a cadenza lunga era iniziata il 9 aprile e si era conclusa in parità: oggi i due giocatori hanno pareggiato le prime tre partite del tie-break, e Ding ha poi vinto il match finale, andato in scena oggi ad Astana, in Kazakistan. “Dedico la vittoria alla mamma, alla famiglia, agli amici”, ha dichiarato Ding nella conferenza stampa subito dopo la partita.

L’ex campione del mondo Magnus Carlsen (che ha rinunciato al titolo che deteneva dal 2013 dichiarando di essere scarsamente motivato a giocare con la formula utilizzata attualmente nel Campionato) si è immediatamente congratulato con il suo successore via Twitter, lodando in particolare la mossa di una torre che avrebbe cambiato il corso della partita: “Un’autoinchiodatura (un termine tecnico nel gioco degli scacchi) per l’immortalità”. La vittoria resterà negli annali: Ding diventa infatti di diritto il primo giocatore maschio cinese a vincere il titolo di campione del mondo di scacchi.