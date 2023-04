Ricorrere a un tatuaggio per correggere i difetti fisici sembra stia diventando una consuetudine. Se in molti utilizzano questo metodo per nascondere una brutta cicatrice, alcuni hanno deciso di pensare più in grande, non sempre però ottenendo il risultato sperato. Dopo il ragazzo che si è fatto tatuare gli addominali sulla pancia per poter sfoggiare un fisico da urlo senza mettersi senza ricorrere a una dieta, ecco che spunta un uomo che ha scelto di curare la propria calvizie tatuandosi una frangetta sulla fronte. Tuttavia, risparmiare sul trapianto di capelli non ha giovato granché a Gianluca che, una volta visto il risultato è scoppiato a piangere.

Nella didascalia del video, caricato su TikTok, la tatuatrice Maria Gina Altobelli aveva scritto: “Il mio cliente ha sempre sognato di avere la frangetta e io ho esaudito il suo desiderio”. In poco tempo il video del disastroso tatuaggio ha raccolto più di 30 milioni di visualizzazioni, ricevendo migliaia di commenti divertiti o indignati, innescati soprattutto dalla seconda parte del commento dell’artista:” Ovviamente ero scettica quando mi ha chiesto quel tatuaggio, ma alla fine sono molto contenta del lavoro. Ci è voluta un’ora per farlo perché tatuo da sei anni ormai, quindi sono molto veloce”.

In molti però si sono chiesti se l’impresa dei due fosse stata reale o se si trattasse solamente di un video fake per fare uno scherzo agli utenti. A chi, guardando il filmato, non ha creduto alle lacrime di coccodrillo di Gianluca, non possiamo che complimentarci: il video si è effettivamente rivelato uno scherzo, come ha ammesso la stessa Maria in un successivo video, in cui Gianluca si è presentato con una frangetta finta incollata alla fronte esclamando: “Ma è talmente bello che sembra vero!”.