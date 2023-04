Per Marco Landucci un turno di squalifica e cinquemila euro di multa. Il Giudice Sportivo ha deciso di punire il vice di Max Allegri “per avere, al termine della gara, nell’area spogliatoi, rivolto all’allenatore della squadra avversaria epiteti offensivi e minacciosi“. Il battibecco è avvenuto al termine del match di Serie A Juventus-Napoli, vinto dai partenopei 0-1 tra le polemiche per via degli episodi nel finale. Stando a quello che viene riportato dalla Stampa, Landucci si è rivolto a Spalletti nel corridoio verso gli spogliatoi con le seguenti parole: “Pelato di m…., ti mangio il cuore“. Il secondo allenatore dei bianconeri si sarebbe particolarmente adirato in seguito alla rete annullata alla Signora nei minuti finali della partita, prima che gli azzurri arrivassero al gol vittoria: secondo il referto dei delegati federali, i due “si venivano a trovare a circa un metro di distanza l’uno dall’altro. In tale frangente, Landucci rivolgeva all’indirizzo di Spalletti” la frase incriminata. L’allenatore ex Roma e Inter, “nell’imboccare il corridoio laterale che porta allo spogliatoio del Napoli, non reagiva”.